تقني العطاء بمكة المكرمة

أطلق المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، مبادرات «تقني العطاء» التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وتهدف المبادرات إلى تدريب وتأهيل المتدربين المشاركين بموسم الحج 1446هـ، ورفع جاهزيتهم، للمشاركة في تنفيذ برامج ومهام تطوعية تقنية ومهنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن المبادرات مجموعة من البرامج المتخصصة أبرزها برنامج «عون التقني»، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويقدم أبناء المؤسسة خدمات تطوعية كخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وإرشاد التائهين وغيرها، بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات، وتهدف إلى نشر المواد التوعوية لحجاج بيت الله الحرام الصادرة من وزارة الحج من خلال الشاشات الموجودة على باصات نقل الحجاج، و«طوارئ الصيانة»، وتسعى إلى صيانة السيارات والباصات المتعطلة التي تحتاج إلى دعم على الطريق الدائري الثالث والرابع المتجهين إلى الحرم المكي الشريف، وبرنامج «آمن»، بالتعاون مع الدفاع المدني، ويهدف إلى دعم ومساندة دوريات السلامة للتأكد من إجراءات السلامة في الأماكن التي يقطن بها حجاج بيت الله الحرام، وتوعية الحجاج الوافدين عن طريق قطار الحرمين عن أهم اشتراطات السلامة في المخيمات والسكن.