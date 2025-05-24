ينعقد المؤتمر الصحفي الحكومي في الرياض، يوم الاثنين المقبل 26 مايو 2025م، الموافق الـ28 من ذي القعدة 1446هـ، ويستضيف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج 1446هـ.
وسيجيب الوزراء عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الذي يُبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 4 وزراء.. المؤتمر الصحفي الحكومي يسلط الضوء على استعدادات الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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