جولات رقابية على مدار الساعة

وأكد السيد، أن الفرق الميدانية التابعة للفرع تعمل على مدار الساعة، من خلال إجراء الجولات الرقابية والإرشادية؛ لتعزيز الالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية، إضافة إلى التحقق من جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المعروضة؛ لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستفيدين.
يذكر أن فرع الوزارة أطلق مؤخرًا أعمال وخطط موسم الحج لهذا العام 1446هـ، من خلال تسخير أكثر من 286 كادرًا بشريًا في أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى تنظيم نحو 50 مبادرة تطوعية مختلفة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي -خلال موسم الحج-، تستهدف مشاركة أكثر من 2500 متطوع ومتطوعة من أبناء المنطقة؛ للإسهام في استدامة القيم البيئية، وتحفيز حس المسؤولية المجتمعية.
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