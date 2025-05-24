جولات رقابية على مدار الساعة

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد، سوق الخضار والفواكه المركزي ومنافذ البيع والتخزين؛ للتأكد من تحقيق أعلى مستويات الرعاية والخدمات المقدمة للأهالي وضيوف الرحمن.

وأكد السيد، أن الفرق الميدانية التابعة للفرع تعمل على مدار الساعة، من خلال إجراء الجولات الرقابية والإرشادية؛ لتعزيز الالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية، إضافة إلى التحقق من جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المعروضة؛ لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستفيدين.

يذكر أن فرع الوزارة أطلق مؤخرًا أعمال وخطط موسم الحج لهذا العام 1446هـ، من خلال تسخير أكثر من 286 كادرًا بشريًا في أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى تنظيم نحو 50 مبادرة تطوعية مختلفة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي -خلال موسم الحج-، تستهدف مشاركة أكثر من 2500 متطوع ومتطوعة من أبناء المنطقة؛ للإسهام في استدامة القيم البيئية، وتحفيز حس المسؤولية المجتمعية.