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السعودية | الدفاع المدني يواصل استعداداته في مشعر منى

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - واصلت قوات الدفاع المدني بالحج استعداداتها في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، باتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على سلامتهم، عبر تكثيف جولاتها الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.

وأكد الدفاع المدني جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، واستخدام تقنيات رصد الحماية الميدانية، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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