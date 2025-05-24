شكرا لمتابعة خبر عن الدباس يكشف عن بعض النصائح الرياضية للحجاج قبل أداء المناسك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المدرب الرياضي عبد الله الدباس عن بعض النصائح للحجاج قبل أداء مناسك الحج.

وقال الدباس من خلال مداخلة له على قناة الإخبارية: ” أنصح الحجاج بتهيئة أجسامهم بدنيًا من خلال ممارسة تمارين المقاومة العضلية مرتين أسبوعيًا، ورفع مستوى اللياقة القلبية يوميًا لمدة 20 إلى 30 دقيقة سواء عن طريق المشي أو ركوب الدراجة”.

وأوضح المدرب الرياضي أن أداء المناسك يحتاج إلى مجهود بدني كبير لأن مدة المشي طويلة، والمجهود البدني والقوة العضلية يجب أن تتوافر نظرًا لقوة التدافع والزحام بين الحجاج.