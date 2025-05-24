شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان: مكاتبنا مفتوحة للجميع ونرحب بالتواصل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أنه مكتبه وهواتفه دائما مفتوحة من أجل خدمة الدين والوطن والمواطن.

وقال سموه :”سنعمل على مواصلة مسيرة التنمية والبناء بروح الفريق الواحد والشراكة الصادقة مع أبناء وبنات جازان لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتعزيز مستهدفات المملكة 2030 والارتقاء بجودة الحياة في مختلف المجالات”.

وتابع :”وسيكون المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان منصة تنموية فاعلة لترجمة التوجهات لواقع ملموس بما يخدم المصلحة العامة ويواكب طموحات المنطقة، ونؤكد لكن أن أبواب الإمارة مفتوحة ومكتب سمو النائب مفتوح للجميع ونرحب بالتواصل والمشاركة والعمل المشترك لما فيه الخير لجازان”.

ورفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أمير منطقة جازان.

وكان أمير منطقة جازان قد وصل الأربعاء الماضي إلى المنطقة يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الأمير مشعل بن ناصر بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميرًا لمنطقة جازان وتعيين الأمير ناصر بن محمد نائبًا له.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وكيل الإمارة الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ومدير شرطة جازان اللواء عويد العنزي، والمدير العام لمكتب سمو أمير المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي.