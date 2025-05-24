شكرا لمتابعة خبر عن رحّالة يكشف عن موقف يثبت سرعة استجابة السفارة السعودية للمواطنين بالخارج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الرحالة عادل الثقفي عن موقف يثبت سرعة استجابة السفارة السعودية للمواطنين في الخارج.

وقال الثقفي خلال حديثه في برنامج ياهلا: “صادفت أحد السياح السعوديين الذين واجهوا مشاكل وتدخلت السفارة”.

وتابع الثقفي: “كان هناك شخص في اليونان سقطت زوجته من منطقة مرتفعة أثناء وباء كورونا، وعلى الفور تدخلت السفارة وتم نقلها إلى المستشفى بسرعة حتى تم نقلها إلى المملكة”.