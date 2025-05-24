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رحّالة يكشف عن موقف يثبت سرعة استجابة السفارة السعودية للمواطنين بالخارج .. فيديو

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رحّالة يكشف عن موقف يثبت سرعة استجابة السفارة السعودية للمواطنين بالخارج .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الرحالة عادل الثقفي عن موقف يثبت سرعة استجابة السفارة السعودية للمواطنين في الخارج.

وقال الثقفي خلال حديثه في برنامج ياهلا: “صادفت أحد السياح السعوديين الذين واجهوا مشاكل وتدخلت السفارة”.

وتابع الثقفي: “كان هناك شخص في اليونان سقطت زوجته من منطقة مرتفعة أثناء وباء ، وعلى الفور تدخلت السفارة وتم نقلها إلى المستشفى بسرعة حتى تم نقلها إلى المملكة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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