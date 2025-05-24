شكرا لمتابعة خبر عن المسند: 4 أسباب تجعل أشعة الشمس في أوروبا وأمريكا أقوى من السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن أسباب قوة أشعة الشمس في أوروبا وأمريكا مقارنة بالسعودية التي تعتبر أكثر حرارة.

وقال المسند من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “يكثر التساؤل من المبتعثين والمسافرين: لماذا نشعر بحرارة الشمس ولسعها على الجلد بشكل أشد في أوروبا أو أمريكا، بينما في السعودية رغم أن الحرارة أعلى، لا نشعر بنفس الحدة؟”.

وتابع المسند: “الجواب، والله وحده أعلم، يعود إلى عدة أسباب: أولًا، نقاء الغلاف الجوي وصفاء السماء. في العديد من مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية، تكون السماء صافية من العوالق الدقيقة كالغبار التي تنتشر بكثافة في أجواء الخليج وشبه الجزيرة العربية ، هذه العوالق تقوم بما يُعرف بالانتثار والامتصاص الجزئي لأشعة الشمس، فتخفف من وصول جزء من الإشعاع الشمسي.”

وأضاف: “ثانيًا: زاوية سقوط أشعة الشمس، في خطوط العرض العليا تقطع أشعة الشمس مسارًا أقصر عبر الغلاف الجوي بسبب انخفاض كثافة الغلاف الجوي كلما اتجهنا نحو القطبين ، وثالثًا: الارتفاع عن سطح البحر، فالمناطق المرتفعة سواء كانت في أوروبا أو في مرتفعات الطائف وأبها وجبل اللوز تشهد تقلصًا في كثافة الغلاف الجوي، مما يعني حماية أقل من الأشعة فوق البنفسجية وانخفاضًا في معامل التشتت، مما يزيد من شعورنا بحدة الشمس رغم أن درجة حرارة الهواء قد تكون معتدلة”.

ورابعًا: نسبة الرطوبة في السعودية، خاصة في المناطق الجافة مثل نجد، حيث يعمل العرق على التبريد الفوري عبر التبخر ولا يحتبس على الجلد. بينما في بعض مناطق أوروبا الرطبة، يتراكم العرق ولا يتبخر بسهولة، مما يعطي إحساسًا مزعجًا ومضاعفًا بحرارة الشمس، ويقلل من كفاءة آلية التبريد الطبيعية للجسم.

ونوه خبير الطقس بأنه من الممكن أن تكون درجة الحرارة في لندن 35 درجة مئوية، ومع ذلك يشعر الشخص أن الشمس تحرق بشرته أكثر من درجة 45 درجة مئوية في الرياض.