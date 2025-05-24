وصول 891 ألف حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم "890,883" حاجا عبر مختلف المنافذ ، وذلك حتى نهاية يوم أمس الجمعة. وتواصل الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في جميع المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.



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