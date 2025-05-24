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استشاري: من يعاني من القدم السكرية ينصح بتأجيل الحج .. فيديو

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استشاري: من يعاني من القدم السكرية ينصح بتأجيل الحج .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد استشاري طب الباطنة الدكتور رضا بخش أهمية التزام مرضى السكري بالعلاج والمتابعة الطبية المنتظمة قبل التوجه لأداء مناسك الحج.

وشدد بخش خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، على ضرورة مراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة الصحية للحاج.

وأوضح أن بعض الحالات، كمن يعانون من القدم السكرية، قد تستدعي تأجيل أداء الحج حفاظًا على صحتهم وتفاديًا لأي مضاعفات خطيرة قد تحدث نتيجة الزحام والمشي الطويل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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