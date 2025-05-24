السعودية | مطار جدة يستقبل أولى رحلات حجاج بريطانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، أولى طلائع رحلات الحجاج القادمين من بريطانيا وكان على متنها (142) مسافرًا.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن القنصل العام البريطاني سيسل البليدي، وعدد من قيادات مطارات جدة والجهات الحكومية والتشغيلية بالمطار.

وكانت مطارات جدة أعلنت عن جاهزيتها لاستقبال حجاج هذا العام 1446هـ، من خلال وضع الخطط التشغيلية المناسبة، وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، ودعم منصات إجراءات المسافرين بأحدث الأجهزة التقنية، التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الأمنية والتشغيلية.

وعملت مطارات جدة على تهيئة صالات المطار لاستقبال الحجاج، وجهزت ثلاث صالات الصالة رقم 1، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة، وشملت التجهيزات توفير (558) منصة لإنهاء إجراءات جوازات الحجاج، وأكثر من (407) منصات لقبول الأمتعة، و(100) بوابة جسور متحركة، إضافة إلى (81) جهاز تفتيش جمركي، و(67) سيرًا لتسلم الأمتعة، و(259) موقفًا للحافلات.

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