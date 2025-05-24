شكرا لمتابعة خبر عن عائلة سورية تتغنى بولي العهد‬⁩ لمساهمته برفع العقوبات عن ⁧‫سوريا‬⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت عائلة سورية عن حبها وامتنانها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان واصفه سموه بمداوي الأمة الموجوعة وذلك تقديراً لمساهمته في رفع العقوبات عن سوريا.

وتغنت أفراد العائلة السورية بولي العهد بإلقاء قصيدة مؤثرة :”يا محمد بن سلمان نحبك يا مداوي الأمة الموجوعة. رايتنا للنصر الأبدي والحلم اتحقق في بلدي “٠

‎وكانت الخزانة الأميركية قد أصدرت بوقت سابق الجمعة، قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا.

‎حيث قالت في بيان، إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.