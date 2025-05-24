تطوير السوق وتصريف الأمطار أبرز مطالب أهالي بثلوث المنظر

طرح مشائخ قبائل وأهالي بمركز ثلوث المنظر مطالبهم على محافظ بارق إبراهيم بن عامر آل منشط، والمتمثلة في تطوير السوق القديم والمندثر، وأيضًا سفلتة الأحياء المحيطة به لما يمتلكه السوق من أهمية اقتصادية واجتماعية منذ القدم، وكذلك ضرورة إنشاء عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول.

وكان محافظ بارق وقف على سوق الاثنين بوادي الخير بمركز ثلوث المنظر شرقي المحافظة يرافقه القائم بأعمال رئيس مركز ثلوث سليمان يحيى الشهري، ورئيس بلدية المحافظة عائض المحجاني.

والتقى محافظ بارق بمشائخ القبائل والأهالي، واستمع لجملة من مطالبهم ووقف آل منشط على الطريق الرابط بين مركز ثلوث المنظر ومحافظة المجاردة أو ما يعرف بطريق (محبة) واستجاب لمطالب إنشاء عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول وعمل تصور كامل لذلك من قبل الجهة المعنية.

وفي ختام جولته أكد محافظ بارق أن هذه الجولات تأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة ونائبه من منطلق تعزيز التنمية والتطوير للوقوف على مطالب الأهالي والمواطنين في المراكز التابعة مقدمًا شكره لأهالي المركز على اهتمامهم وتعاونهم وحرصهم الملموس في تنمية المركز والرقي به لأعلى المستويات.