جازان تستقبل أميرها ونائبه

استقبلت مساء أمس جموع من المسؤولين والمشايخ والأعيان والمواطنين، أميرَ جازان المعيّن ونائبَه.

وكان أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، قد وصل إلى مطار الملك عبدالله بجازان، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرًا للمنطقة، يرافقه نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير مشعل بن ناصر بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ومدير شرطة المنطقة اللواء عويد العنزي، والمدير العام لمكتب سمو أمير المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

استقبال المهنئين

وفي وقت لاحق، استقبل أمير المنطقة في قصر الإمارة جموع المهنئين من المشايخ والأهالي، الذين قدّموا التهاني لسموه الكريم بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه أميرًا لمنطقة جازان، وتعيين الأمير ناصر بن محمد نائبًا له، وذلك بحضور النائب والأمير مشعل بن ناصر.

كلمة الأهالي

وشهد الحفل الخطابي كلمة لعضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي، نقل فيها مشاعر الترحيب والتهنئة من أهالي المنطقة، مؤكدًا أن تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز يُعد استمرارًا لمسيرة البناء والعطاء والتنمية في جازان، وتجسيدًا للرؤية الطموحة للمملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

شكرًا أهالي جازان

من جانبه، أعرب أمير منطقة جازان في كلمته عن بالغ شكره وامتنانه لأهالي المنطقة على مشاعرهم الصادقة، مؤكدًا اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، ورافعًا باسمه ونائبه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تكليفهما بهذه المهمة الوطنية، داعيًا الله أن يوفقهما لخدمة المنطقة وأهلها، وأن يكونا عند حسن ظن القيادة الرشيدة.