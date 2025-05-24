السعودية | محافظ الطائف يتفقّد توسعة شارعي شهار والستين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مشروع توسعة شارع شهار مع شارع الستين والمحاذي لمدرسة ثقيف الثانوية، وذلك ضمن جهود احتواء الحركة المرورية الكثيفة، وتوحيد مسارات الطرق في شوارع الستين وقريش وشهار العام والشوارع المحيطة.

واطّلع المحافظ خلال الجولة على أعمال التوسعة الجارية والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمحافظة، وتحرير الحركة المرورية بالموقع، وتسهيل تنقل المركبات بهذا المحور.

تأتي هذه الجهود بعد أن انتهت فرق وآليات الأمانة من إزالة الجزيرة الوسطية لشارع شهار العام وسفلتة الشارع، وذلك ضمن سعي الأمانة لإيجاد حلول مرورية تعزز من راحة الأهالي، والتخلص من الاختناقات المرورية والازدحام المروري بهذه الشوارع ذات الكثافة العالية للمركبات.

وأسهمت جهود الأمانة في تطوير هذا المحور برفع كفاءة الطرق وفق المخطط الإستراتيجي بالمحافظة بهدف تحقيق جودة الحياة بتطوير وتحسين الحركة المرورية بشبكة الطرق القائمة، وتلبية احتياجات انسيابية التدفق المروري بما ييسر على مستخدمي هذا المحور، والتسهيل على قائدي المركبات من خلال تعزيز كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق القائمة.

كما تسهم هذه الجهود في تحسين تجربة التنقل الآمن داخل المدينة، من خلال تأهيل تعديل مسارات الشوارع الثلاثة “شهار، قريش، الستين”، وتوحيد حركة المركبات مع تعزيز جهود أنسنة الطرق، وإفساح مجال أكبر للمشاة والعابرين من خلال تصميم وتركيب مطبات مخفضات سرعة المركبات حسب كود الطرق السعودي، إلى جانب رفع مستوى السلامة وحماية المشاة، دون التأثير في انسيابية الحركة المرورية وتحسين الشوارع، بما يكفل تعزيز المعايير الجمالية والهندسية، ويضمن السلامة العامة للمواطن والمقيم لجعل الطائف صديقة للإنسان والبيئة، وإيجاد بيئة طبيعية مستدامة وأكثر ملاءمة للعيش.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط