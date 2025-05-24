تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر في الشرقية

المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / صباح بن عامر بن سفاح الشمري – سعودي الجنسية – علــى قتل / عبدالرزاق بن عيسى بن عبدالرزاق الميموني – سعودي الجنسية – وذلك بضربه بأداة صلبة على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمــر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / صباح بـن عامر بن سفاح الشمري – سعودي الجنسية – يوم السبت بتاريخ 26 / 11 / 1446هـ الموافق 24 / 5 / 2025م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتُحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام علـى مـثـل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.