شكرا لمتابعة خبر عن المسند: دخول طالع البطين اليوم وبداية الصيف بعد 28 يوماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن اليوم 25 مايو يصادف دخول طالع البطين، وهو أحد منازل القمر.

وقال المسند عبر حسابه على موقع إكس: اليوم دخول طالع البطين وهو عبارة عن ثلاثة نجوم خافتة جداً كأنها أثافي أو على شكل مثلث متساوي الأضلاع والبطين نجم شامي وعدد أيامه 13 يوما ويقع في برج الحمل، ويوافق يوم 14 من طالع الثريا.

وتابع: “وفقاً لتاريخ اليوم 25 مايو، بقي على طلوع وظهور نجم الثريا 13 يوماً، بقي على فصل الصيف 28 يوماً، بقي على نهاية عام 1446 33 يوماً، بقي على سهيل 92 يوماً.

وأضاف: بقي على فصل الخريف 122 يوماً، بقي على الوسم 145 يوماً، بقي على فصل الشتاء 212 يوماً، بقي على نهاية2025 221 يوماً