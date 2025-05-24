السعودية | جامعة الباحة تعلن تمديد القبول للدراسات العليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت جامعة الباحة‬ ممثلة في وحدة الإدارة التنفيذية للدراسات العليا اليوم، عن تمديدها فترة القبول في برامج الدراسات العليا المجانية والمدفوعة برسوم للخدمات التعليمية بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيستمر من خلال البوابة حتى يوم السبت الموافق 07 / 06 / 2025م، مشيرًة إلى تحديثها لبعض شروط القبول، بحيث إنه لا يشترط التقديم اختبارات القدرات العامة للجامعين، ولا اختبار اللغة الإنجليزية ILTS وما يعادله، مبينًة أنه يمكن الإطلاع على دليل القبول المحدث من خلال الرابط: https://tinyurl.com/y7ar2cyn، وللدخول على بوابة القبول من خلال الرابط: https://tinyurl.com/5n7nxhtr.

يُذكر أن البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1447هـ، تضمنت 27 برنامجًا منها برنامج الدكتوراه في الفلسفة، والقيادة التربوية، و20 برنامجًا للماجستير مجانية في عدد من التخصصات العلمية، منها ماجستير العلوم في التمريض، وماجستير الآداب في اللغة العربية، وماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية، وماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة الطبية، وماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة، وماجستير العلوم في الطاقة المتجددة، وماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، والتربية البدينة، وإدارة الأعمال التنفيذي، والمحاسبة، والماجستير في إدارة الأوقاف والمنظمات غير الربحية، إضافة 6 برامج ماجستير مدفوعة برسوم الخدمة التعليمية في إدارة الأعمال التنفيذي، والأمن السبيراني، والقيادة التربوية، والمناهج وطرق التدريس، والموهبة والإبداع، وتكنولوجيا التعليم .

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