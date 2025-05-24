السعودية | الجامعة السعودية الإلكترونية توقّع اتفاقية شراكة دولية مع جامعة ستراثكلايد في بريطانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقّعت الجامعة السعودية الإلكترونية, اتفاقية شراكة دولية مع جامعة ستراثكلايد في المملكة المتحدة بالعاصمة البريطانية لندن, بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا لشؤون التعليم لدى المملكة العربية السعودية ستيف سميث.

ووقّع الاتفاقية من جانب الجامعة السعودية الإلكترونية, رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى مرضي، ومن جانب جامعة ستراثكلايد, رئيس الجامعة البروفيسور جيم ماكدونالد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات التعليم الرقمي، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وتبادل الخبرات في الابتكار التقني وبناء بيئات تعليمية مرنة تدعم التحول الرقمي في التعليم العالي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الجامعة لتوسيع شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يسهم في رفع جودة التعليم، وتمكين الكفاءات الوطنية، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد معرفي وتنمية مستدامة.

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