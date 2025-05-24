السعودية | الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق يتفقد الاستعدادات في المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، عددًا من المشاريع الحيوية بالمدينة المنورة، ضمن جولة ميدانية تهدف إلى متابعة جاهزية الطرق والتأكد من فعالية الخطط التشغيلية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ.

وبدأ معاليه الجولة بالوقوف على نقطة تقاطع طريق الأمير نايف مع الطريق الدائري الثالث, أحد المواقع الإستراتيجية التي تشهد أعمالًا تطويرية لتعزيز انسيابية الحركة وتحسين جودة الطرق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشملت الجولة زيارة مقر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, للاطلاع على الاستعدادات الجارية وخطط التشغيل المعتمدة لتسهيل حركة الحجاج والزوار في موسم الحج.

واطّلع معالي المهندس الدلامي على سير الأعمال في طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتفقّد مبادرة تنفيذ طريق المواريد / وادي أرن، أحد المشاريع النوعية الجاري تنفيذها على امتداد طريق الهجرة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الربط بين المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتيسير حركة حافلات الحجاج والنقل الترددي.

يُذكر أن قطاع الطرق يُعد من القطاعات الحيوية لقطاع الحج والعمرة، وتشرف الهيئة العامة للطرق على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، وتعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

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