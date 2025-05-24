شكرا لمتابعة خبر عن استقبال أولى طلائع الحجاج بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، اليوم، أولى طلائع رحلات الحجاج القادمين من دول عدة، شملت أستراليا، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وبنغلاديش, وإندونيسيا، والسودان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لاستقبال ضيوف الرحمن وتيسير وصولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وكان في استقبالهم منسوبو وزارة الحج والعمرة وعدد من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من الفرق التطوعية، التي كان له دور بارز في الترحيب بالحجاج من خلال توزيع الهدايا والوجبات، في مشهد يُجسد روح العطاء والتعاون المجتمعي في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير وحدة مطار ينبع بوزارة الحج والعمرة مازن بن سعيد الغامدي، أن الاستعدادات المكثفة التي سبقت وصول الحجاج شملت التنسيق مع مختلف الجهات العاملة بالمطار، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أفضل الخدمات منذ لحظة الوصول، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتيسير حركتهم بكل يسر وسهولة.

وجرت إجراءات دخول الحجاج بسلاسة، ثم نُقلوا إلى الحافلات المخصصة تمهيدًا لتوجههم إلى المدينة المنورة، وسط تنظيم دقيق وخطط محكمة تهدف إلى توفير الراحة والطمأنينة لهم منذ لحظة الوصول.

وتأتي هذه الجهود ضمن حرص حكومة المملكة على تسخير جميع الإمكانات والخدمات لاستقبال الحجاج من مختلف أنحاء العالم، وتوفير تجربة إيمانية ميسّرة وآمنة تليق بمكانة الحرمين الشريفين.