شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز بن سلمان يلتقي أطفال كاوست ويزرع الأمل في عيون المستقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد عفوي وإنساني، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأطفال مجتمع كاوست، مجسدًا برؤيته الأبوية قيم الرعاية لجيل ملهم بالعلم والاستدامة.

وخلال جولته في الحرم الجامعي، توقف سموه ليجلس إلى مستوى أحد الأطفال، يتحدث إليه بلغة القلب، ويمنحه لحظة من الإصغاء والاهتمام ، في لقطة صورت بعفوية، لكنها حملت دلالات عميقة عن إيمان القيادة بأهمية البدايات ورعاية الطموح منذ نعومة الأظفار.

وفي صورة جماعية بهيجة، التقطها سموه مع عدد من الأطفال ومعلماتهم، بدا المشهد وكأنه فصل جديد يُكتب في كتاب الرؤية السعودية 2030، التي تضع الإنسان أولاً، وتنظر إلى الطفولة لا باعتبارها مرحلة عابرة، بل نواة لكل تغيير مستدام.