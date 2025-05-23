شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: صيف 2025 قد يكون الأشد حرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن صيف عام 2025 قد يكون الأشد حرارة على الإطلاق، وذلك استنادًا إلى بيانات صادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:” أن وكالة الفضاء الأوروبية تعتمد في قياساتها على متوسط درجة الحرارة العالمية اليومية لسطح الأرض.”

وأضاف :” يوفر هذا المقياس قيمة درجة حرارة واحدة تمثل درجات الحرارة المجمعة لجميع المناطق في أنحاء العالم،وهو يختلف عن درجة الحرارة في مدينتك أو دولتك.”

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