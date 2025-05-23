اخبار السعوديه

الحصيني: صيف 2025 قد يكون الأشد حرارة

0 نشر
0 تبليغ

  • الحصيني: صيف 2025 قد يكون الأشد حرارة 1/2
  • الحصيني: صيف 2025 قد يكون الأشد حرارة 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: صيف 2025 قد يكون الأشد حرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن صيف عام 2025 قد يكون الأشد حرارة على الإطلاق، وذلك استنادًا إلى بيانات صادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:” أن وكالة الفضاء الأوروبية تعتمد في قياساتها على متوسط درجة الحرارة العالمية اليومية لسطح الأرض.”

وأضاف :” يوفر هذا المقياس قيمة درجة حرارة واحدة تمثل درجات الحرارة المجمعة لجميع المناطق في أنحاء العالم،وهو يختلف عن درجة الحرارة في مدينتك أو دولتك.”

 

اقرأ أيضًا :

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا