السعودية | المديرية العامة للدفاع المدني تعزز جهودها في موسم حج 1446 هـ لسلامة ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عززت المديرية العامة للدفاع المدني مهامها في موسم حج هذا العام 1446هـ، وذلك في أعمال الدفاع الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

وترتكز مهام وأعمال المديرية العامة للدفاع المدني إلى الجوانب الوقائية والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة في جميع المواقع، وسرعة الاستجابة، ونشر الوعي الوقائي وأهمية الأخذ بمبادئ السلامة العامة لتجنب المخاطر، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

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