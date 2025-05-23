السعودية | الجوازات تعلن عن قدوم (820,658) حاجًا من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم الخميس 24/ 11/ 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (820,658) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الخميس 24/ 11/ 1446هـ.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (782,358) حاجًا، بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (35,478) حاجًا، وعدد (2,822) حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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