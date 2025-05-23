انت الان تتابع حاج مغربي: وجدت مستشفيات في كل مكان بالمدينة المنورة تقدم "الغسيل الكلوي" بيسر وسهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 مايو 2025, 3:30 مساءً

عبر حاج مغربي عن تقديره لما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات صحية مميزة لضيوف الرحمن في موسم الحج، واصفاً مشاعره منذ دخوله إلى أراضي المملكة من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن والذين أتوا من شتى بقاع العالم وما شاهدته من إمكانيات وخدمات جبارة صحية تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، معبراً عن امتنانه لما تقدمه القيادة الرشيدة من جهود مميزة لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. وقال الحاج المغربي: أنا مريض بغسيل الكلى وسعيد لما أشاهده في السعودية من خدمات صحية كبيرة جداً واهتمام بالغ، أسأل الله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة، وقد وجدت مستشفيات في كل مكان بالمدينة المنورة تقدم هذه الخدمة بيسر وسهولة. يذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي قد خصَّص صالة غسيل كلوي خاصّة بمرضى الكلى من الحجاج، وذلك في مركز الكلى بمستشفى الملك فهد؛ بهدف تسهيل حصولهم على الرعاية اللازمة بجودة عالية، وأسلوب يراعي وقتهم وتنقلاتهم، ضمن جهود المملكة في رعاية ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة التي تضمن أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة. وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي، أن الصالة مجهّزة بأحدث التقنيات الطبية، وتضم 13 جهاز غسيل كلوي تعمل على تقديم أكثر من 26 جلسة يومياً، بإشراف طاقم طبي مؤهل لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة مؤكداً التجمُّع الصحي على التنسيق مسبقاً مع البعثات الطبية لحملات الحج، عبر استقبال التقارير الطبية التي توضح حالة الحاج الصحية، ومن ثم جدولة الجلسات مباشرة عند وصوله إلى المدينة المنوّرة، وذلك حرصاً على توفير الوقت، وتقليل عناء التنقل. يشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة.

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