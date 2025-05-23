شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء طبي عاجل لحاج عراقي تعرض لوعكة صحية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف إنساني يجسد العناية الكبيرة التي توليها المملكة لضيوف الرحمن، تم تنفيذ عملية إخلاء طبي عاجلة لحاج عراقي بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء رحلته البرية إلى المدينة المنورة.

وفور تلقي البلاغ، باشرت الجهات المعنية تحركاتها سريعاً، حيث جرى نقل الحاج عبر طائرة إخلاء طبي مجهزة بالكامل، لضمان حصوله على الرعاية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتأمين راحة الحجاج وتقديم خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة.