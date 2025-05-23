شكرا لمتابعة خبر عن ثلاثة مواعيد لبدء الصيف: المسند يوضح الفروق بين المناخي والفلكي والمحلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتباين بدايات فصل الصيف بحسب المرجع الذي يُعتمد عليه، ما بين الحسابات المناخية، الفلكية، والموروث الشعبي المحلي.

وأوضح أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أن الصيف وفقًا للتقويم المناخي العالمي يبدأ في الأول من يونيو ويستمر حتى نهاية أغسطس، وهو التقويم المعتمد لدى معظم هيئات الأرصاد الجوية حول العالم.

أما في الموروث العربي، فيُعتبر طلوع نجم “الثريا” في السابع من يونيو هو بداية فصل الصيف، وفقًا لحساب النجوم والأنواء، وهو ما يعتمده الكثيرون في الجزيرة العربية منذ القدم.

فلكيًا، يُصادف دخول الصيف يوم 21 يونيو، عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان، فيما يُعرف بـ”الانقلاب الصيفي”، وهو اليوم الذي يشهد أطول نهار خلال العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

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