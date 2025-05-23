شكرا لمتابعة خبر عن 50 فتاة يتأهلن لصيانة السيارات ضمن مبادرة بادر في الدمام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة تعكس التوجه المتصاعد لتمكين المرأة في المجالات التقنية، أُطلقت مؤخرًا مبادرة “بادر” لتأهيل 50 فتاة في مجال صيانة السيارات، وذلك عبر برنامج تدريبي أقيم في المعهد الصناعي الثانوي بالدمام، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية.

ويهدف البرنامج، الذي امتد على مدار أربعة أيام، إلى تنمية المهارات المهنية لدى المشارِكات، من خلال تدريبات عملية ونظرية في مجالات متنوعة تشمل صيانة الأجهزة الكهربائية، وميكانيكا السيارات، وأعمال التمديدات، والتكييف والتبريد، تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين.

وأكد مشاري القحطاني، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، أن هذه المبادرة تمثل ركيزة مهمة في فتح آفاق جديدة أمام الفتيات في قطاع العمل المهني، مشددًا على أهمية تمكين الكفاءات النسائية للمشاركة بفاعلية في سوق العمل وتلبية متطلباته المتجددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز دور المرأة في المجالات المهنية والتقنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم وتمكين الكوادر الوطنية.