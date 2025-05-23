السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، كما يستمر ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20-45) كم/ساعة قد تصل إلى (55) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف قد تصل إلى ثلاثة أمتار باتجاه خليج العقبة, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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