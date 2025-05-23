شكرا لمتابعة خبر عن خبير دولي: المملكة تضع معيارًا جديدًا في تقويم التعليم المدرسي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد رئيس فريق خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الدكتور هارولد هيسلوب، ببرنامج التقويم المدرسي في المملكة، والي يأتي ضمن رؤية 2030.

حيث وصفه بأنه “غير مسبوق على مستوى العالم” من حيث الشمولية، وسرعة التنفيذ، والاعتماد المتكامل على التقنية والبيانات.

وأوضح هيسلوب أن ما يميز البرنامج هو قدرته على تلبية احتياجات المدارس السعودية بشكل عملي وفعال، مع ضمان مشاركة النتائج بشكل شفاف مع جميع أصحاب المصلحة، ما يسهم في تحسين الأداء التعليمي وتعزيز جودة المخرجات.

وأضاف أن ما تحقق في المملكة خلال فترة قصيرة يمثل نقلة نوعية في منهجيات التقويم التربوي، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو بناء نظام تعليمي متطور قائم على المعرفة والابتكار.