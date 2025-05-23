شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الماجد يجيب: هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم؟ ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سليمان الماجد، عن سؤال هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم؟.

وقال الماجد خلال لقاء مع قناة الرسالة: “هذه محل خلاف بين أهل الذكر، فهناك من يقول أن الفاتحة لا تجب خلف الإمام لاسيما في الصلاة الجهرية، والبعض يقول أنها تشمل حتي الصلاة السرية، فالغمام يحمل عنه”.

وأضاف: “القول الثاني أن قراءة الفاتحة واجبة حتي في الصلاة السرية والجهرية، وذكر البخاري في التاريخ وليس في الصحيح، على أن النبي صلي الله عليه وسلم، قال في صلاة الفجر لما لبس عليه في قراءتهم الفاتحة “فلا تفعلوا إلا بأم القرآن”، أي لا تقرؤوا خلف الإمام إلا بأم القرآن”.