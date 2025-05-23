شكرا لمتابعة خبر عن طالبة سعودية تطور علاجاً أقل تكلفة لمضاعفات الشبكية السكري ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت لانا نوري، الحاصلة على جائزة كبرى في “آيسف 2025″ عن أسباب نجاحها في تخصص اعتلال الشبكية البصرية لمرضى السكري.

وقالت لانا من خلال مداخلة لها علي برنامج سيدتي علي قناة روتانا خليجية : ” هناك عدد كبير من المرضى الذين يعانون من علاج اعتلال الشبكية السكري، والذي يحتاج إلى أكثر من حقنة، وهذا يسبب مضاعفات كثيرة ، وبحثت عن طريقة لوقف هذه المضاعفات، وفي نفس الوقت العلاج المتوافر مكلف بشكل كبير.”

وأضافت الطالبة أنها اختارت حركة الامتنان التي اشتهر بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد أن شعورها لا يوصف ولحظة فخر كبيرة لوصولها لهذه الجائزة.