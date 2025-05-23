شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية الأعلى.. بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية، على مدن المملكة اليوم الجمعة.
وتصدرت الشرقية قائمة الأعلى في درجات الحرارة، إذ سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن، 48 درجة مئوية.
درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة والظواهر الجوية كالتالي:
|مكة
|44
|32
|50
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|المدينة المنورة
|44
|30
|25
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|الرياض
|45
|28
|20
|عوالق ترابية
|جدة
|37
|28
|80
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|الدمام
|48
|30
|60
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|أبها
|32
|17
|40
|سحب رعدية ممطرة
|تبوك
|41
|22
|55
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|بريدة
|45
|25
|20
|صحو
|حائل
|41
|25
|20
|عوالق ترابية
|الباحة
|30
|19
|45
|سحب رعدية / رياح نشطة
|عرعر
|43
|25
|20
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|سكاكا
|40
|26
|30
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|جازان
|36
|29
|90
|غائم جزئي/عوالق ترابية
|نجران
|38
|25
|20
|غائم جزئي/عوالق ترابية
|الخرج
|46
|29
|20
|عوالق ترابية
|المجمعة
|45
|28
|20
|صحو
|وادي الدواسر
|43
|27
|25
|صحو إلى غائم جزئي
|الدوادمي
|42
|27
|20
|صحو
|شرورة
|42
|27
|20
|غائم جزئي/عوالق ترابية
|طريف
|39
|21
|50
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|الطائف
|34
|23
|45
|سحب رعدية / رياح نشطة
|القنفذة
|39
|30
|85
|صحو إلى غائم جزئي
|ينبع
|41
|27
|60
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|العلا
|42
|28
|25
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|الأحساء
|48
|31
|25
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|حفر الباطن
|48
|32
|20
|صحو
|بيشة
|39
|27
|40
|صحو إلى غائم جزئي
|الوجه
|28
|23
|75
|رياح نشطة
|رفحاء
|45
|28
|20
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|القريات
|36
|19
|55
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|عرفات
|45
|33
|50
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|منى
|43
|32
|40
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|مزدلفة
|45
|33
|50
|رياح نشطة / أتربة مثارة
|السودة
|25
|14
|45
|سحب رعدية / رياح نشطة
|روضة التنهات
|46
|29
|20
|صحو
|صحراء الدهناء
|47
|29
|20
|عوالق ترابية
|الصمان
|48
|29
|20
|عوالق ترابية