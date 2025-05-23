الشرقية الأعلى.. بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة في المملكة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية، على مدن المملكة اليوم الجمعة.

وتصدرت الشرقية قائمة الأعلى في درجات الحرارة، إذ سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن، 48 درجة مئوية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة والظواهر الجوية كالتالي: