السعودية | أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود تختتم البرامج التدريبية التخصصية في مركز إعداد وتطوير القادة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود، الخميس، البرامج التدريبية التخصصية التي نُفذت في مركز إعداد وتطوير القادة بمقر الأكاديمية، وشملت مجالات التأثير القيادي، وإدارة الأداء، التميز المؤسسي، والاتجاهات الحديثة، وإدارة التغيير.

واستهدفت البرامج عددًا من قيادات حرس الحدود والقطاعات الأمنية والمدنية، وذلك ضمن خطة الأكاديمية لتأهيل القيادات وتعزيز الكفاءة والفاعلية.

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