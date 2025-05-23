شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "بلغاتهم" في أجهزة الترجمة الذكية لإثراء تجربة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

تسخير التقنية لخدمة الحجاج

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج "بلغاتهم" في إطار تعزيز مساراتها الإثرائية الموجهة لضيوف الرحمن، من خلال أجهزة ترجمة فورية ذكية تمكّن منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تقديم خدمات التوعية والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام بعدة لغات، بما يسهم في تسهيل أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي وتعزيز تجربتهم الدينية والروحية.ويأتي البرنامج ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ، ويهدف إلى مخاطبة الحجاج بلغاتهم الأم، عبر تقنيات ذكية تدعم الترجمة المباشرة للنصوص والمحادثات، بالإضافة إلى التعرف على الصور والنصوص المصورة.ويضم الجهاز المستخدم كاميرا عالية الدقة، وشاشة لمس، و3 أزرار فقط، ويتيح عرضًا فوريًا للصوت والنصوص، مع بطارية تدوم حتى 16 ساعة متواصلة.وأكد الشيخ د. عبدالرحمن السديس أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تمكين الرئاسة من إيصال خطابها العالمي الوسطي المعتدل بعدة لغات، مشيرًا إلى أن "بلغاتهم" يعكس سعي الرئاسة لتسخير التقنية لخدمة الحجاج وتعظيم تجربتهم الدينية في أقدس البقاع.وأوضح الشيخ د. ماجد بن صالح السعيدي، وكيل الرئيس للشؤون الدعوية والإرشادية بالمسجد الحرام، أن البرنامج يستثمر أحدث الوسائل التقنية لتفعيل المسار التوعوي الميداني بأساليب مبتكرة وذكية، تُعزز من فعالية التواصل وتثري التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن على أرض الواقع.