شكرا لمتابعة خبر عن فرحة حاج جزائري وزوجته بعد تحقق حلمهما بالقدوم إلى الحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر حاج جزائري وزوجته عن فرحتهما بعد أن تحقق حلمهما بالقدوم إلى الحج هذا العام.

وانهمرت دموع الحاج تأثرا بفرحته، مشيرا إلى أنه سيحج لأول مرة في حياته هو وزوجته، وفقا لـ”الإخبارية”.

من جهتها، أكدت زوجته أنها سعيدة للغاية لأن الله عز وجل كتب لهما الحج هذا العام، مشيرة إلى أن الجميع يتمنى القدوم للحج.

ودعت الله عز وجل بأن ينصر فلسطين وأن يحقق لابنتهما “بدر البدور” ما تتمناه.