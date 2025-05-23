شكرا لمتابعة خبر عن بيئة القريات تضبط 25 طنًا من البطاطس الفاسدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلًا بمكتب محافظة القريات 25 طنًا من البطاطس الفاسدة بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نتيجة ظهور علامات تلف ومؤشرات واضحة على فسادها.

ونفذت الكوادر الرقابية بالمكتب جولة تفتيشية على الموقع أسفرت عن ضبط البطاطس الفاسدة والتحفظ على الكمية المضبوطة لحين استكمال الإجراءات النظامية لإتلافها من قِبل الجهات المعنية، ووفق اللوائح المعتمدة.

وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة القريات ناجح بن سالم الشراري أن هذه الجولة تأتي ضمن الاستجابة للشكاوى والملاحظات الواردة, إلى جانب الخطط الاستباقية للوزارة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل بشكل منتظم، بما يضمن وصول منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين تحقيقًا لمستهدفات الوزارة في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي.