السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة عدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة عدن، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 100 حالة وإجراء 10 عمليات جراحية في التجميل والتشوهات والحروق تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط