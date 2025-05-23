السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 262 سلة غذائية في مدينة طرابلس اللبنانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (262) سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مدينة طرابلس بلبنان، استفاد منها (1.310) أفراد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والكسوة العاجلة في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة, لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتهم.

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