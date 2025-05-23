السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الدفعة الرابعة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمركز المكلا للكلية الصناعية بحضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الرابعة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمركز المكلا للكلية الصناعية في ساحل حضرموت، ضمن مشروع تأمين احتياج مرضى الفشل الكلوي بمركز الكلية الصناعية بهيئة مستشفى ابن سينا العام بمدينة المكلا.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد بصريح أهمية هذا الدعم المقدم لمرضى الفشل الكلوي، مشيدًا بالدور الإنساني المتواصل لمركز الملك سلمان للإغاثة, الذي يقدم مساعدات نوعية تخفف من معاناة المرضى وتعزز قدرات القطاع الصحي في حضرموت.

وتأتي هذه المساعدات في إطار منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها المملكة عبر المركز لمساندة القطاع الصحي ورعاية المرضى وتحسين أداء المنشآت الطبية في الدول ذات الاحتياج.

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