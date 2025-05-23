انت الان تتابع بالفيديو.. "روتانا" تخطّط لمضاعفة فنادقها في المملكة عبر 12 مشروعاً جديداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 مايو 2025, 8:14 مساءً

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة روتانا إيدي طنوس التزام الشركة بتعزيز وجودها في قطاع الضيافة داخل المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن روتانا تواصل التوسع بخطى ثابتة في مختلف أنحاء المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وأوضح طنوس أن روتانا تدير حالياً 12 فندقاً في المملكة، موزعة على مدن رئيسية مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الخبر، والدمام. وأضاف أن إستراتيجية الشركة لا تقتصر على هذه المدن الكبرى، بل تشمل أيضاً تطوير مشاريع جديدة في وجهات سياحية واعدة مثل عسير وأبها. وأشار إلى أن "بيت عمارة" من المشاريع التي توليها الشركة اهتماماً خاصاً، باعتبارها جزءاً من خطط التوسع المستقبلية، ضمن رؤية تهدف إلى دعم قطاع السياحة ورفع جودة الخدمات الفندقية محلياً. وكشف طنوس أن هناك نحو 12 مشروعاً فندقياً جديداً قيد التطوير حالياً في المملكة، ما يعكس طموح روتانا لمضاعفة عدد فنادقها خلال الفترة المقبلة. وأكد أن مشاركة الشركة في الفعاليات المتخصصة في السياحة والفندقة يعكس جديتها في بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في نمو القطاع. واختتم طنوس حديثه قائلاً: “نؤمن بإمكانات المملكة السياحية الكبيرة، ونتطلع إلى أن نكون شريكاً أساسياً في مسيرة التحول السياحي، خاصة في ظل الدعم المستمر من الجهات الرسمية والطلب المتزايد على الوجهات السعودية محلياً ودولياً.

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