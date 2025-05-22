السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا “2025م، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة 18 – 20 مايو 2025م في مدينة الرياض.

واحتوى جناح مركز الملك سلمان للإغاثة على شاشة تستعرض رحلة المركز خلال 10 سنوات من تأسيسه وحتى اليوم، إذ بلغت برامجه ومشاريعه (3.421) مشروعًا شملت مختلف قطاعات الدعم الإغاثي في (107) دول حول العالم بقيمة تقارب 8 مليارات دولار أمريكي، واحتوى الجناح على الفيديو الرسمي التعريفي بالمركز باللغة العربية.

واشتمل كذلك على مطويات لعدة مشاريع حيوية للمركز وهي مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع “كفاك” لإعادة إدماج الأطفال اليمنيين المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح في الحياة الطبيعية، وبرنامج الأطراف الصناعية، فضلًا عن تقديم بعض الهدايا التذكارية لزوار الجناح.

وأتاح الجناح لزواره التسجيل في “البوابة السعودية للتطوع الخارجي”, التي تهدف إلى استقبال الراغبين بالتطوع للمشاركة ضمن أعمال المركز في الخارج بعد تأهيلهم وتدريبهم.

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