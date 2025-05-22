السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم جمعية درهم وقاية شهادة الموافقة الأولية للعمل الخارجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية “درهم وقاية” شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة.

وسلّم الشهادة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري.

ويأتي منح هذه الشهادة إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات، ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي, وتعزيز التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات الوطنية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط