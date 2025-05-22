شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: قدوم 755,344 حاجًّا من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قدوم (755,344) حاجًّا خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 23/ 11/ 1446هـ الموافق 21/ 5/ 2025م.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (725,297) حاجًّا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (27,225) حاجًّا، وعدد (2,822) حاجًّا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.