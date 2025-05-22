شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: الضمان الاجتماعي يحول الفرد والأسرة لأشخاص منتجين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال ‏وكيل الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مازن الزامل، إن الضمان الاجتماعي لا يقتصر على تقديم الدعم المالي للأفراد.

وأكد أن الضمان الاجتماعي يعد منظومة تنموية متكاملة تمكن الفرد والأسرة وتحولهم إلى أشخاص منتجين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تأهيل المستفيدين وربطهم بفرص التدريب والتوظيف بما يمكنهم من تحقيق الاستقلال المالي، وذلك بما يتناسب مع أهداف المملكة 2030.