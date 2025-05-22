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حتى 2 صباحًا.. عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

حتى 2 صباحًا.. عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض ليلة الخميس/الجمعة، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
تبدأ العوالق الساعة 10 مساء الخميس، وتستمر حتى الساعة 2 من صباح الجمعة على الدرعية والعاصمة الرياض ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات..
ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أتربة مثارة

وتشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، وهي: الخرج والدلم والمزاحمية وضرما.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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