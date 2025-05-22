شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 2 صباحًا.. عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض ليلة الخميس/الجمعة، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

تبدأ العوالق الساعة 10 مساء الخميس، وتستمر حتى الساعة 2 من صباح الجمعة على الدرعية والعاصمة الرياض ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات..

ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أتربة مثارة وتشهد أماكن أخرى من الرياض أتربة مثارة، وهي: الخرج والدلم والمزاحمية وضرما.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

