شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 وافدين لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية وإيوائهم 14 مخالفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة القبض على 4 وافدين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وترويجهم بطاقات نسك حاج مزورة.

إضافة إلى مخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بإيوائهم 14 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج في مبنى في مدينة مكة المكرمة.

وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، ومن آواهم إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.