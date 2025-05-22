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"بلغاتهم".. برنامج ترجمة ذكية لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم

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واس- مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشنت رئاسة الشؤون الدينية ممثلة في وكالة الشؤون الدعوية والإرشادية، اليوم، برنامج "بلغاتهم" في المسجد الحرام مستخدمةً أجهزة الترجمة الفورية الذكية التي تهدف لتمكين منسوبي هيئة الأمر بالمعروف؛ لتقديم خدمات الدعوة والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام بعدة لغات لمساعدتهم على أداء النسك وفق الهدي النبوي الشريف، وتعزيز التجربة الدينية للقاصدين ومخاطبتهم بلغاتهم.
‏وأكد وكيل الرئيس للشؤون الدعوية والإرشادية بالرئاسة بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن صالح السعيدي أن مبادرة بلغاتهم تهدف لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم بعدة لغات، مستثمرة التقنية الذكية لتعزيز المسار التوعوي الإثرائي الميداني والاستفادة من التقنيات الحديثة في إيصال التوعية الإثرائية الميدانية بطرق مبتكرة وإبداعية، ويضم جهاز الترجمة الفوري، كاميرا مدمجة عالية الدقة، مع تقنية التعرّف على الحديث المقدَّم، وتقنية التعرّف على الصور.

خدمة ضيوف الرحمن

‏ويحتوي الجهاز على ثلاثة أزرار فقط، مع شاشة لمس، وإمكانية تشغيل شاشة بصرية، وعرض فوري للصوت والنصوص، وعمر طويل للبطارية يصل لمدة 16 ساعة متواصلة بشحنة واحدة.
وسخرت الوكالة مساراتها الإثرائية لخدمة ضيوف الرحمن في إطار خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام إيمانيًّا، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم؛ بتعزيز البرامج التوعوية ميدانيًّا.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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