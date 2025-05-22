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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماعات مهمة.. وفد المملكة يختتم زيارته للبوسنة والهرسك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم وفد المملكة العربية السعودية، زيارته للبوسنة والهرسك، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، وذلك خلال الفترة 19 - 21 مايو، بمشاركة 6 جهات حكومية، وعددٍ من شركات القطاع الخاص.
الزيارة استهدفت تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والبوسنة والهرسك، والمشاركة في منتدى سراييفو للأعمال في نسخته 14 كدولة متحدثة، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المستهدفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى التواصل الحكومي للدول المشاركة، وعقد اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة والبوسنة.
إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون تجاري في مجال تصنيع وخدمات أنظمة التكييف والتهوية.
وأوضح أن المنتدى ناقش دور السياسات الحكومية في تعزيز نمو الأعمال، وتمكين الأعمال من خلال التقنية والابتكار، وأبرز ممارسات الأعمال الإستراتيجية في قطاع السياحة وتأثيرها الاقتصادي.
كما سلط الضوء على أبرز القطاعات المستهدفة في صناعة الحلال، والدفاع، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، والبنية التحتية والتشييد.
ونائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا إدين ديرليك، ونائب وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية ليليانا لوفريك، والمدير العام لوكالة الاتصالات والتنظيم دراسكو ميليونفيتش، والمدير العام لوكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي ماركو كوباتليا، ومدير وكالة شهادات جودة الحلال دامير عليجودزيتش.
ومدير وكالة سلامة الأغذية سانين تانكوفيتش، ورئيس غرفة التجارة الخارجية أحمد إيقرليتش، والرئيس التنفيذي لشركة كوديكتا أرمين فلايتشتش.
كما زار الوفد مركز الملك فهد الثقافي، حيث اطّلع على البرامج والمبادرات الثقافية والخدمات التي يقدمها المركز في تعزيز التواصل الثقافي مع مختلف أفراد المجتمع.
وجرى التباحث بشأن سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فيما عرضت الجهات الحكومية المشاركة عرضًا تعريفيًا بدورها والخدمات التي تقدمها سعيًا منها في تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص.
وشارك في الوفد كلٌ من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وعددٍ من شركات القطاع الخاص.
الزيارة استهدفت تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والبوسنة والهرسك، والمشاركة في منتدى سراييفو للأعمال في نسخته 14 كدولة متحدثة، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المستهدفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى التواصل الحكومي للدول المشاركة، وعقد اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة والبوسنة.
إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون تجاري في مجال تصنيع وخدمات أنظمة التكييف والتهوية.
تعزيز علاقات المملكة دوليًاوأكَّد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية أهمية هذه الزيارة ومشاركة الوفد في المنتدى، الذي يسهم في تعزيز علاقات المملكة دوليًا مع مختلف دول العالم، ويبرز من حضورها ودورها المهم في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن المنتدى ناقش دور السياسات الحكومية في تعزيز نمو الأعمال، وتمكين الأعمال من خلال التقنية والابتكار، وأبرز ممارسات الأعمال الإستراتيجية في قطاع السياحة وتأثيرها الاقتصادي.
كما سلط الضوء على أبرز القطاعات المستهدفة في صناعة الحلال، والدفاع، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، والبنية التحتية والتشييد.
اجتماعات مهمةوعقد وكيل محافظ التجارة الخارجية للعلاقات الدولية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اجتماعًا مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، ووزير اتحاد البوسنة والهرسك للطاقة فيدران لاكيتش، ووزير الاقتصاد والعمل في جمهورية مقدونيا الشمالية بيسار دورميشي.
ونائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا إدين ديرليك، ونائب وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية ليليانا لوفريك، والمدير العام لوكالة الاتصالات والتنظيم دراسكو ميليونفيتش، والمدير العام لوكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي ماركو كوباتليا، ومدير وكالة شهادات جودة الحلال دامير عليجودزيتش.
ومدير وكالة سلامة الأغذية سانين تانكوفيتش، ورئيس غرفة التجارة الخارجية أحمد إيقرليتش، والرئيس التنفيذي لشركة كوديكتا أرمين فلايتشتش.
دخول المنتجات السعودية للأسواق البوسنيةوزار الوفد شركتي بي إتش تيلكيوم الرائدة في مجال الاتصالات، وشركة "بينجو"، أكبر سلسلة أسواق مركزية في البوسنة والهرسك، لبحث سبل التعاون وتطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات، والاطّلاع على تجارب الشركتين، ومناقشة دخول المنتجات السعودية إلأى الأسواق البوسنية.
كما زار الوفد مركز الملك فهد الثقافي، حيث اطّلع على البرامج والمبادرات الثقافية والخدمات التي يقدمها المركز في تعزيز التواصل الثقافي مع مختلف أفراد المجتمع.
الطاولة المستديرة السعودية البوسنيةكما عُقد اجتماع الطاولة المستديرة السعودية البوسنية، برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس غرفة التجارة الخارجية أحمد إيقرليتش، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، وعددٍ من شركات القطاع الخاص بين الجانبين.
وجرى التباحث بشأن سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فيما عرضت الجهات الحكومية المشاركة عرضًا تعريفيًا بدورها والخدمات التي تقدمها سعيًا منها في تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص.
وشارك في الوفد كلٌ من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وعددٍ من شركات القطاع الخاص.