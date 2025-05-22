شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماعات مهمة.. وفد المملكة يختتم زيارته للبوسنة والهرسك والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية